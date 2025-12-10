Torino venditrice abusiva di spezie e pesce essiccato sorpresa dalla polizia locale | sanzione di 5mila euro

Una venditrice abusiva di spezie e pesce essiccato è stata sorpresa dalla polizia locale a Torino, allestendo un banchetto con centinaia di spezie e 22 sacchetti di pesce essiccato. La donna, 55 anni, è stata sanzionata con una multa di 5.000 euro per la sua attività non autorizzata.

Ma non aveva l'autorizzazione per vendere la merce e per questo è stata sanzionata con 5mila euro (di 5.164 euro ai sensi dell'art. 29 comma 1 d.l. 114 del.

