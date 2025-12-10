Torino venditrice abusiva di spezie e pesce essiccato sorpresa dalla polizia locale | sanzione di 5mila euro
Una venditrice abusiva di spezie e pesce essiccato è stata sorpresa dalla polizia locale a Torino, allestendo un banchetto con centinaia di spezie e 22 sacchetti di pesce essiccato. La donna, 55 anni, è stata sanzionata con una multa di 5.000 euro per la sua attività non autorizzata.
Una donna di 55 anni aveva allestito un banchetto con centinaia di spezie miste, tra cui curry e paprika, e 22 sacchetti di pesce essiccato. Ma non aveva l'autorizzazione per vendere la merce e per questo è stata sanzionata con 5mila euro (di 5.164 euro ai sensi dell'art. 29 comma 1 d.l. 114 del.
