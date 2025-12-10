Torino ufficiale l’esonero del ds Vagnati | al suo posto ritorna Petrachi
Il Torino ha annunciato l'esonero di Davide Vagnati dal ruolo di Direttore Sportivo, segnando un cambiamento nella sua gestione tecnica. Al suo posto, torna Giuseppe Giannini Petrachi, che assume la responsabilità dell'area tecnica del club. La decisione rappresenta una svolta importante per il futuro sportivo della squadra.
Il Torino annuncia una svolta nella sua direzione sportiva: Davide Vagnati lascia l’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica, con effetto immediato. Al suo posto ritorna Gianluca Petrachi. Il comunicato ufficiale. Torino, ritorna Petrachi: i dettagli. Ecco cosa si legge nella nota ufficiale del club: Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#Torino, ufficiale l’esonero del ds #Vagnati: al suo posto ritorna #Petrachi La nota ufficiale del club granata: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 a - facebook.com Vai su Facebook
Torino, ufficiale l’esonero del ds Vagnati: al suo posto ritorna Petrachi - Il Torino annuncia una svolta: Davide Vagnati lascia l’incarico di Direttore Sportivo . Si legge su ilnapolista.it
