Torino ufficiale l’esonero del ds Vagnati | al suo posto ritorna Petrachi

Il Torino annuncia una svolta nella sua direzione sportiva: Davide Vagnati lascia l’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica, con effetto immediato. Al suo posto ritorna Gianluca Petrachi. Il comunicato ufficiale. Torino, ritorna Petrachi: i dettagli. Ecco cosa si legge nella nota ufficiale del club: Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it