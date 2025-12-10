Torino torna Petrachi | via il ds Vagnati con effetto immediato
Torino annuncia il ritorno di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo, sostituendo immediatamente Davide Vagnati. La decisione segue la recente sconfitta contro il Milan, che ha evidenziato la necessità di un cambio nella dirigenza per rilanciare il club. L'operazione avviene con effetto immediato, segnando un nuovo capitolo per i granata.
Gianluca Petrachi torna al Torino e prende il posto di Davide Vagnati “con effetto immediato”. Lo annuncia il club granata in una nota sul proprio sito ufficiale, dopo la sconfitta per 2-3 di lunedì in campionato in casa con il Milan. “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera – si legge nel comunicato – La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Torino, Urbano Cairo manda via Vagnati: ritorna Gianluca Petrachi - Il presidente del Torino Urbano Cairo ha deciso di esonerare Davide Vagnati, al suo posto con effetto immediato torna Gianluca ...
