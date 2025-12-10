Torino sempre più digitalizzata | i biglietti GTT direttamente in app con Moovit

Torino si avvicina sempre di più alla mobilità digitale grazie a Moovit, l’app leader mondiale nel settore. Con l’avvio della vendita dei biglietti GTT direttamente nell’app, gli utenti potranno gestire i propri spostamenti in modo più semplice e rapido, contribuendo a rendere la città più smart e connessa.

Moovit, l’app numero uno al mondo per la mobilità urbana, annuncia l’avvio della vendita dei biglietti GTT (Gruppo Torinese Trasporti) direttamente all’interno della propria applicazione. Dopo il successo del lancio del servizio a Roma, Torino diventa la seconda città italiana in cui cittadini e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Torino, biglietti digitali mezzi pubblici anche per 48 e 72 ore - Anche i biglietti dei mezzi pubblici da 48 e 72 ore a Torino saranno digitali: il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta comunale e i nuovi titoli digitali si affiancheranno a quelli ... ansa.it scrive

Dicembre: scopri i numerosi eventi in programma prima della chiusura festiva. 2 dicembre, Laboratorio territoriale per la mappatura dell'ecosistema culturale digitale piemontese, Area Digital - Toolbox Coworking, Torino (per l'ecosistema) https://www.hangar Vai su Facebook