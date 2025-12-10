Torino scossa ai vertici | Vagnati fuori Petrachi torna al comando

Una svolta improvvisa ai vertici del Torino FC: Vagnati è stato sollevato dall’incarico e Petrachi torna a guidare la squadra. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori, segnando un momento di grande cambiamento per il club. Questa mossa rappresenta una svolta significativa nella gestione del team e nel suo futuro immediato.

Colpo di scena al Toro, una svolta che scuote l’ambiente granata e accende il dibattito tra i tifosi torinesi. Dopo settimane di risultati altalenanti e un mercato estivo considerato da molti insufficiente, il club ha deciso di intervenire con una mossa forte: Davide Vagnati non è più il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

