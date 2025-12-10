Torino poliziotto condannato a un anno e nove mesi | accuse di tentata concussione tentato spaccio e simulazione di reato

Un agente di polizia di Torino è stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La sentenza di primo grado riguarda accuse di tentata concussione, tentato spaccio e simulazione di reato. La vicenda ha suscitato attenzione sull'integrità delle forze dell'ordine nella città.

La sentenza di primo grado. Un agente della Polizia di Torino è stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. La pena è stata sospesa grazie alla condizionale. La decisione è stata presa dal giudice Paolo Gallo nella sentenza emessa martedì 9 dicembre. L'uomo, difeso dagli avvocati Maurizio Riverditi e Lucilla Amerio, era finito sotto processo per tentata concussione, tentato spaccio e simulazione di reato. La notte di eccessi e l'incontro inatteso. I fatti risalgono all'agosto 2022, quando il poliziotto prestava servizio alla squadra mobile.

