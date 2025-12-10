Torino Petrachi è il nuovo direttore sportivo
Il Torino annuncia un cambiamento nella sua dirigenza sportiva, con l'ingaggio di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo. La decisione del presidente Urbano Cairo di sostituire Davide Vagnati sottolinea un nuovo corso per il club, puntando su un’esperienza consolidata nel ruolo per rafforzare la squadra e il progetto sportivo.
Cambio importante nella dirigenza del Torino. Il presidente Urbano Cairo ha deciso di allontanare il ds Davide Vagnati e affidare la direzione tecnico-sportiva del club a Gianluca Petrachi. Per il leccese classe 1969 si tratta di un ritorno con i granata sei anni dopo l’addio del 2019, che aveva concluso un periodo d’oro decennale iniziato nel 2010 in cui aveva contribuito alla crescita di una società forte e capace di raggiungere ottimi risultati sportivi. Vagnati paga invece un rendimento al di sotto delle aspettative da parte della squadra allenata da Marco Baroni, attualmente 16esima in Serie A con 14 punti, appena quattro in più sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Cambio a sorpresa nel #Torino: esonerato #Vagnati, al suo posto torna #Petrachi
#Torino, ufficiale l'esonero del ds #Vagnati: al suo posto ritorna #Petrachi La nota ufficiale del club granata: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 a
Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo - In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata ha annunciato l'allontanamento del dirigente e il suo sostituto: tutti i dettagli
