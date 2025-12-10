Torino-Ceres nuovi stop | treni invernali a mezzo servizio piena riapertura a settembre 2026

La linea ferroviaria Torino-Ceres, fondamentale per il territorio torinese, subirà numerosi stop durante l'inverno 2026, con treni in servizio ridotto a mezzo servizio. La piena riapertura è prevista solo per settembre 2026, lasciando temporaneamente spazio a servizi sostitutivi con pullman e creando disagi per pendolari e cittadini.

