Torino-Ceres nuovi stop | treni invernali a mezzo servizio piena riapertura a settembre 2026
La linea ferroviaria Torino-Ceres, fondamentale per il territorio torinese, subirà numerosi stop durante l'inverno 2026, con treni in servizio ridotto a mezzo servizio. La piena riapertura è prevista solo per settembre 2026, lasciando temporaneamente spazio a servizi sostitutivi con pullman e creando disagi per pendolari e cittadini.
La linea ferroviaria Torino-Ceres, collegamento di grande valore per il Torinese, si prepara per un problematico inizio di 2026: verrà interrotta in più momenti, trovando la sostituzione dei treni con i pullman. La speranza sta in coda: alla fine dell'estate, a settembre, tornerà completamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Linea ferroviaria Torino-Ceres, nuovi stop ai treni: protesta dei sindaci e quando sarà la riapertura - I sindaci protestano e chiedono servizi sostitutivi adeguati. Da mentelocale.it
