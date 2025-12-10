Top Milan News | le parole di Scaroni Novità sulle condizioni di Leao e possibile scambio col Napoli

Le notizie più importanti sul Milan di questa mattina, mercoledì 10 dicembre 2025, riguardano le dichiarazioni di Scaroni, le condizioni di Leao dopo l'infortunio contro il Torino e le possibili operazioni di mercato, tra cui uno scambio con il Napoli. Aggiornamenti fondamentali per tifosi e appassionati, in attesa di sviluppi sulla situazione della squadra e delle trattative in corso.

🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top Milan News: le parole di Scaroni. Novità sulle condizioni di Leao e possibile scambio col Napoli

Ag. Gimenez: "Dal Milan sempre parole positive. Se la stampa parla troppo, chiamo il Milan che mi risponde..." - Rafaela Pimenta, come era accaduto anche nel corso dell'ultima estate, è scesa in campo a parole per parlare del suo assistito Santiago Gimenez, centravanti del Milan, ... Secondo milannews.it