Toni Servillo a Riccione | biglietti ancora disponibili per il doppio appuntamento dedicato a Enzo Moscato

A Riccione, Toni Servillo si prepara a celebrare Enzo Moscato con un doppio spettacolo, inaugurando un evento di grande rilievo nel panorama teatrale. I biglietti sono ancora disponibili per questa occasione unica, che ricorda i trent’anni di collaborazione tra l’attore e il poeta napoletano. L’attesa cresce in vista di due serate dedicate all’eredità artistica di Moscato.

Sale l’attesa a Riccione per l’arrivo di Toni Servillo che da domani sera, giovedì 11 dicembre, sarà protagonista di un doppio appuntamento dedicato all’opera e all’eredità poetica di Enzo Moscato, nel trentennale di una collaborazione che ha segnato la scena teatrale napoletana. Nel frattempo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it