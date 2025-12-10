Toni Servillo a Riccione | biglietti ancora disponibili per il doppio appuntamento dedicato a Enzo Moscato

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione, Toni Servillo si prepara a celebrare Enzo Moscato con un doppio spettacolo, inaugurando un evento di grande rilievo nel panorama teatrale. I biglietti sono ancora disponibili per questa occasione unica, che ricorda i trent’anni di collaborazione tra l’attore e il poeta napoletano. L’attesa cresce in vista di due serate dedicate all’eredità artistica di Moscato.

Sale l’attesa a Riccione per l’arrivo di Toni Servillo che da domani sera, giovedì 11 dicembre, sarà protagonista di un doppio appuntamento dedicato all’opera e all’eredità poetica di Enzo Moscato, nel trentennale di una collaborazione che ha segnato la scena teatrale napoletana. Nel frattempo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

toni servillo riccione bigliettiRiccione: Toni Servillo torna sul palco con “Partitura” di Enzo Moscato - Riccione si prepara ad accogliere Toni Servillo, che arriva in città l’11 e 12 dicembre per due appuntamenti dedicati al genio poetico e teatrale di Enzo ... Riporta chiamamicitta.it