Tommaso Tam Doppia Esposizione è un progetto in due atti che sfida la forma-canzone
Con Doppia Esposizione, Tommaso Tam firma uno dei lavori più particolari e concettuali della scena indipendente italiana del 2025. Tommaso Tam pubblica un disco nasce da un fatto realmente successo che lo avrebbe potuto scoraggiare, ovvero la rimozione improvvisa del suo precedente album Isola di Tam dalle piattaforme. Da quell’imprevisto l’artista ricava invece un’idea creativa, trasformandolo nell’occasione per riflettere sulla vulnerabilità della musica nell’era digitale. Il risultato è un progetto diviso in due capitoli complementari. Il Volume 1 – Il Sintomo è un percorso interamente strumentale, costruito su brevi composizioni che agitano elettronica, improvvisazione e minimalismo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Doppia esposizione di Tommaso Tam è davvero il doppio di uno nel cerchio di un progetto aritmetico e notevole Ce lo racconta Tonino Bisceglia Tommaso Tam #tommasotam #doppiaesposizione https://www.mescalina.it/musica/recensioni/tommaso-tam- - facebook.com Vai su Facebook
