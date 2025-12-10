Tomb Raider | Sigourney Weaver per la serie Amazon?

Le riprese della serie Amazon dedicata a Tomb Raider sono in fase di avvicinamento, con il casting in pieno svolgimento. Tra le possibili novità, si parla anche di Sigourney Weaver come possibile interprete. La produzione si prepara a portare sullo schermo le avventure della celebre protagonista dei videogiochi, creando grande attesa tra i fan.

Le riprese della serie Amazon dedicata alla serie di videogiochi Tomb Raider sono sempre più vicine, ma intanto è tempo di casting. Con Sophie Turner da tempo pronta a vestire i panni dell’eroina Lara Croft, il colosso Amazon potrebbe aver trovato in Sigourney Weaver il giusto volto per aumentare la caratura della sua sua serie. Secondo Deadline, infatti, la celebre attrice di franchise come “ Alien ” e “ Avatar ” sarebbe entrata in trattative per rivestire un ruolo di spicco nella serie. Amazon al momento non ha voluto commentare, ma si presuppone che le trattative siano già a buon punto. Nei prossimi giorni Sigourney Weaver sarà nelle sale di tutto il mondo con Avatar: Fuoco e Cenere, dopodiché sarà il tempo a dirci se le sue prossime avventure saranno ancora sul mondo di Pandora o nelle foreste pericolose accanto a Lara Croft in Tomb Raider. 🔗 Leggi su Universalmovies.it