Toccare il cielo con una Ferrari | il sogno italiano sull’attico viennese
Un imprenditore austriaco ha sorprendentemente parcheggiato una Ferrari sul terrazzo del suo attico a Vienna, trasformando il suo spazio in un simbolo di stile e passione italiana. Questa insolita scelta ha attirato l’attenzione, unendo il sogno di lusso e originalità in un contesto urbano europeo.
Diceva di voler portare un tocco d’Italia nel quartiere, l’imprenditore austriaco che ha parcheggiato la Ferrari sul terrazzo di casa sua, a Vienna. La scena dell’auto che viene imbragata e sollevata è diventata virale sui social quasi quanto quella dell’auto che, posteggiata davanti a tavolo da giardino e altalena, viene così trasformata in elegante oggetto di arredamento per esterni (io, che sono più modesto, ho una sdraio pieghevole e un barbecue che non uso mai). Naturalmente però i vicini hanno protestato e, altrettanto naturalmente, le forze dell’ordine sono intervenute a dire all’imprenditore che l’auto non poteva stare lì, che c’erano problemi di sicurezza, che bla bla bla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
FINO QUASI A TOCCARE IL CIELO Nel punto più alto del borgo medievale di Tolfa situato in provincia di Roma , si innalzano le rovine dell’antica Rocca di Tolfa, costruita per volere della famiglia Frangipane nel XIV secolo. Il castello è raggiungibile partendo - facebook.com Vai su Facebook
Toccare il cielo con una Ferrari: il sogno italiano sull'attico viennese - L’auto di lusso parcheggiata sulla terrazza scatena le proteste dei vicini e l’intervento della polizia. Lo riporta ilfoglio.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it