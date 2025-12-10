Toccare il cielo con una Ferrari | il sogno italiano sull’attico viennese

Un imprenditore austriaco ha sorprendentemente parcheggiato una Ferrari sul terrazzo del suo attico a Vienna, trasformando il suo spazio in un simbolo di stile e passione italiana. Questa insolita scelta ha attirato l’attenzione, unendo il sogno di lusso e originalità in un contesto urbano europeo.

Diceva di voler portare un tocco d’Italia nel quartiere, l’imprenditore austriaco che ha parcheggiato la Ferrari sul terrazzo di casa sua, a Vienna. La scena dell’auto che viene imbragata e sollevata è diventata virale sui social quasi quanto quella dell’auto che, posteggiata davanti a tavolo da giardino e altalena, viene così trasformata in elegante oggetto di arredamento per esterni (io, che sono più modesto, ho una sdraio pieghevole e un barbecue che non uso mai). Naturalmente però i vicini hanno protestato e, altrettanto naturalmente, le forze dell’ordine sono intervenute a dire all’imprenditore che l’auto non poteva stare lì, che c’erano problemi di sicurezza, che bla bla bla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it