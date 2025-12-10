TNA | Masha Slamovich fuori dalla compagnia?

Si intensificano le voci riguardo all'addio di Masha Slamovich dalla TNA, con segnali sempre più evidenti che indicano la fine della sua avventura nella compagnia. La situazione si è complicata dopo il caso di violenza domestica che ha coinvolto l'ex campionessa Knockouts, portando alla sospensione e all'apertura di un'indagine interna.

Sembra sempre più evidente l'addio di Masha Slamovich dalla TNA. Dopo il caso della violenza domestica esplosa la scorsa estate, la TNA ha prima sospeso e poi aperto un indagine interna nei confronti della sua ex Knockouts World Champion. Stando ai recenti rumors, tali indagini sembrano essere state completate, motivo per il quale la federazione ha anche rimosso il profilo della lottatrice dalla pagina del proprio roster. Servirà ora attendere gli ultimi sviluppi, magari con un eventuale comunicato ufficiale, per capire se il rapporto tra le parti è può ritenersi effettivamente concluso o solo "congelato".

