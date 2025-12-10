Tizzano ecco la frana al Cisone | la ‘lingua’ è larga 60 metri e lunga 500

Una frana si è riattivata nel comune di Tizzano Val Parma, sull’Appennino parmense, a causa delle intense piogge dei giorni scorsi. La massa di terra, lunga 500 metri e larga 60, si è formata sulla scarpata del Cisone, suscitando preoccupazione e l’attenzione delle autorità regionali per monitorarne l’evoluzione.

La Regione Emilia-Romagna segue con la massima attenzione l’evolversi della frana che si è riattivata, a causa del maltempo dei giorni scorsi, in località Cisone, nel comune di Tizzano Val Parma, sull’Appennino parmense. Gli scavatori, quattro in tutto, continuano a lavorare senza sosta lungo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La frana di Cisone ripresa dal drone, immagini impressionanti - Video - Sono state ancora ore intense di lavoro lungo la Massese, per contrastare la frana in località Cisone che continua, costante, a scendere lungo il versante e a minacciare la strada. gazzettadiparma.it scrive

Si riattiva frana nel Parmense, corsa per salvare la statale - Le ruspe lavorano senza sosta, in una lotta contro il tempo per tenere aperta la statale Massese a Cisone, nel Comune di Tizzano Val Parma: l'arteria stradale è percorsa ogni giorno da residenti, lavo ... Come scrive ansa.it

Tizzano, la frana non si f