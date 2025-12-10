Tit Toc – L’autobiografia – Emanuela Tittocchia debutta in libreria con il suo primo libro

Emanuela Tittocchia debutta in libreria con “Tit Toc – L’autobiografia”, un racconto intimo e personale della sua vita. La presentazione ufficiale si terrà a Catania domenica 14 dicembre, alle ore 18.00, presso la galleria d’arte moderna Beniamin Art, in Via Umberto 130.

Presentazione ufficiale a Catania, domenica 14 dicembre, ore 18.00, presso le sale della galleria d’arte moderna Beniamin Art, in Via Umberto130, nel cuore di Catania. In un ambiente ricco d’arte, l’autrice si racconterà con il giornalista e conduttore Lucio Di Mauro e la conduttrice e avvocato Elisabetta Baviera. Dopo una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, tra fiction di successo, programmi televisivi e teatro, Emanuela Tittocchia firma il suo esordio letterario con il libro “TIT TOC – L’AUTOBIOGRAFIA”, pubblicato da Edizioni Vulcaniche. La prefazione è del critico letterario Adriano Teresi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it