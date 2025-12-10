Timothée Chalamet si vanta | Da otto anni offro performance di altissimo livello Roba da top player

Timothée Chalamet si è autocelebrato, affermando di aver offerto performance di altissimo livello negli ultimi otto anni, paragonandosi a un top player. La sua affermazione, rilasciata in un'intervista poi rimossa da YouTube e social media, ha suscitato curiosità e discussioni sulla sua carriera e autostima.

L'interprete di Marty Supreme si sarebbe vantato del suo talento in una colorita intervista poi misteriosamente scomparsa da YouTube e social media. Timothée Chalamet non ha problemi a riconoscere la sua bravura anche a costo di risultare antipatico. A 30 anni è l'attore più stimato della sua generazione e non ne fa certo mistero. Poche ore fa è apparso alla premiere losangelina di Marty Supreme, la sua ultima fatica in arrivo nelle sale italiane il 22 Gennaio con I Wonder Pictures, circondato dal clamore dei media. L'attore e la fidanzata Kylie Jenner erano interamente vestiti di arancione, e le foto continuano a rimbalzare sui social media.

«[Leonardo DiCaprio] Oggi mi ha preso in giro. Mi ha detto di aver sentito che mi ero rasato la testa e mi ha detto: 'Dimmi che non è vero! '». Timothée Chalamet racconta così l'ultimo scambio con Leonardo DiCaprio, che non ha perso tempo a commentare il s

