Timothée Chalamet prima e dopo | metamorfosi di stile

Timothée Chalamet ha rivoluzionato l'immagine della mascolinità sul grande schermo, distinguendosi per il suo stile unico e la capacità di unire delicatezza e seduzione. La sua metamorfosi di look riflette un'evoluzione personale e artistica, rendendolo un'icona di tendenze e innovazioni nel mondo della moda e del cinema.

Da quando è apparso sul grande schermo Timothée Chalamet è stato il volto internazionale di una nuova estetica maschile: fragile ma consapevole, androgina ma non artificiosa, capace di far convivere romanticismo e sex-appeal in un equilibrio che nessuno, prima di lui, aveva saputo rendere così naturale. Era il ragazzo con la schiena nuda alla Mostra del Cinema di Venezia, il protagonista dei film di Guadagnino, il simbolo di una nuova mascolinità. Poi qualcosa è cambiato. Con l’arrivo del ruolo di Marty Supreme, il guardaroba di Chalamet si è ribaltato come un personaggio in piena riscrittura: dai completi di velluto si è passati ai coordinati fluo, dagli outfit poetici al monocromo arancione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Timothée Chalamet prima e dopo: metamorfosi di stile

«[Leonardo DiCaprio] Oggi mi ha preso in giro. Mi ha detto di aver sentito che mi ero rasato la testa e mi ha detto: 'Dimmi che non è vero! '». Timothée Chalamet racconta così l'ultimo scambio con Leonardo DiCaprio, che non ha perso tempo a commentare il s

