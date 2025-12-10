Thomas Ceccon e Alberto Razzetti volano in Australia per una sfida particolare in piscina

Il 12 dicembre al Brisbane Valley Pool si svolgerà una sfida internazionale tra la squadra australiana e il resto del mondo, promettendo uno spettacolo di alto livello. Thomas Ceccon e Alberto Razzetti sono pronti a confrontarsi in questa competizione che attirerà l’attenzione degli appassionati di nuoto di tutto il mondo.

Sarà spettacolo e acqua bianca il 12 dicembre al Brisbane Valley Pool, teatro della sfida in piscina tra la squadra australiana e il resto del mondo. Un confronto tra i grandi esponenti del nuoto in vasca che si preannuncia molto interessante. Posteriormente agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia, alcuni del Vecchio Continente saranno coinvolti. In casa Italia, risponderanno all’appello coloro che hanno già avuto modo di sperimentare l’ambiente aussie grazie all’esperienza fatta all’inizio del 2025. Il riferimento è a Thomas Ceccon e ad Alberto Razzetti, che competeranno tra le fila della compagine “The World”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon e Alberto Razzetti volano in Australia per una sfida particolare in piscina

Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 200 dorso e vicino al record italiano in vasca corta a Westmont

Thomas Ceccon è uscito dall'acqua per spiegarci come si usano i colori della terra

Thomas Ceccon vuole soltanto essere umano

Gli Azzurri volano nel nuoto europeo. È oro per Thomas Ceccon nei 100 dorso e argento per Simona Quadarella negli 800 stile che segna il nuovo record italiano. L'Italia è al momento al secondo posto nel medagliere. Vai su Facebook

Il buongiorno #ItaliaTeam di cui non sapevate di avere bisogno! Nei 100 dorso, Thomas Ceccon è: olimpico mondiale in vasca lunga europeo in vasca lunga europeo in vasca corta È O NON È LA SUA GARA!!! Andrea Masini/DBM @FINOfficial Vai su X

Mancano 5 giorni all'evento “Australia vs The World” con Thomas Ceccon e Alberto Razzetti. - In vasca ci saranno stelle come Kaylee McKeown, Cam McEvoy e Mollie O’Callaghan contro avversari del calibro dell’oro olimpico britannico Duncan Scott, dell’azzurro Thomas Ceccon, della campionessa ... Da nuoto.com