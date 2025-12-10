The Housemaid la scrittrice Freida McFadden assicura | Sarà meglio del romanzo

L'autrice del libro ha condiviso la sua reazione alla visione del film che avrà come star Sydney Sweeney e che potrebbe presto avere un sequel. La scrittrice Freida McFadden ha spiegato perché il film tratto da The Housemaid sarà persino migliore rispetto al suo romanzo. L'autrice, intervistata alla première del lungometraggio, ha infatti ribadito la sua opinione positiva nei confronti del progetto che ha come star Sydney Sweeney. Le dichiarazioni di Freida Sul red carpet allestito a New York per l'anteprima di The Housemaid, McFadden ha dichiarato: "Ho semplicemente pensato che il finale fosse così entusiasmante e ha fatto realmente concludere tutto con un botto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

