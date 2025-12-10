The Chosen la serie evento su Gesù celebra il Natale con un episodio speciale | dove vederlo

The Chosen, la popolare serie sulla vita di Gesù, si prepara a celebrare il Natale con un episodio speciale. Questo evento speciale offre ai fan un'opportunità unica di rivivere i momenti salienti della storia di Gesù durante le festività. Ecco dove poter seguire l'episodio e come godersi questa celebrazione natalizia con la serie.

The Chosen, la serie evento sulla vita di Gesù, si allontana dallo streaming in occasione del Natale. L'episodio Holy Night, dedicato alla natività, potrà essere proiettato in cinema, teatri, chiese e già sono state organizzate centinaia di proiezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

