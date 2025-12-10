The Chosen la serie evento su Gesù celebra il Natale con un episodio speciale | dove vederlo
The Chosen, la popolare serie sulla vita di Gesù, si prepara a celebrare il Natale con un episodio speciale. Questo evento speciale offre ai fan un'opportunità unica di rivivere i momenti salienti della storia di Gesù durante le festività. Ecco dove poter seguire l'episodio e come godersi questa celebrazione natalizia con la serie.
The Chosen, la serie evento sulla vita di Gesù, si allontana dallo streaming in occasione del Natale. L'episodio Holy Night, dedicato alla natività, potrà essere proiettato in cinema, teatri, chiese e già sono state organizzate centinaia di proiezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il fenomeno “The Chosen”. La serie nata dal crowdfunding, ha 900 milioni di visualizzazioni
The Chosen, la serie TV: un fenomeno dal successo planetario, i numeri sono da record
Avventure di the chosen: data di uscita e trailer della serie animata
Il Natale si avvicina… e vogliamo viverlo insieme! I giovani della Parrocchia di Sant’Andrea del Pizzone invitano tutta la comunità ad una serata cinema speciale, dedicata alla serie The Chosen. Lunedì 15 Dicembre – ore 20:00 - nel Salone San Germano - facebook.com Vai su Facebook
