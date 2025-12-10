The Book of Mormons Il mix di danza e battute | Si ride ogni 30 secondi

"Riderai fino a stare male!" è uno dei più popolari claim di Broadway, adottato a furor di popolo da quel “sacrilegio imperdibile” che è “The Book of Mormons”, in scena agli Arcimboldi da stasera al 21 dicembre con l’intenzione di legittimare l’impegnativo titolo di “miglior musical del secolo” affibbiatoli a suo tempo dal New York Times. Firmato da Trey Parker e Matt Stone della serie tv “South Park”, “The Book of Mormon” rimane da quattordici anni il musical più “politically incorrect” in cartellone a Manhattan. Alla Bicocca approda in versione originale non sottotitolata con Adam Bailey e Sam Glen nei panni di Price e Cunningham, la coppia di predicatori paracadutata da Salt Lake City in una non meglio precisata regione del Nord Uganda, dove si trova a fare i conti con una montagna di emergenze ben più grandi di lei in un’esplosione di parolacce, riflessioni più o meno blasfeme e ilarità contagiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

