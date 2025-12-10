Thais Wiggers pazza del fidanzato 65enne ora spunta l’anello

Thais Wiggers ha recentemente attirato l'attenzione per la sua relazione con un uomo di 65 anni. La coppia sembra aver trovato un nuovo equilibrio, mostrando complicità e serenità. Dopo momenti di incertezza, ora si mostrano più uniti che mai, alimentando curiosità e interesse tra i loro fan.

Thais Wiggers sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale, fatto di complicità, sorrisi e progetti condivisi. Dopo le prime apparizioni pubbliche con il suo misterioso compagno e le polemiche legate alla grossa differenza d’età – lui ha 65 anni, 15 in più della showgirl brasiliana – l’ex Velina di Striscia la Notizia è stata immortalata con un dettaglio che non è passato inosservato: un anello all’anulare sinistro. Thais Wiggers, il fidanzato 65enne e l’anello. A paparazzare ancora una volta Thais Wiggers con il nuovo amore è stato Diva e Donna, la prima rivista a dare qualche settimana fa la notizia della nuova storia d’amore della soubrette. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Thais Wiggers pazza del fidanzato 65enne, ora spunta l’anello

Thais Wiggers e le critiche al fidanzato di 65 anni: “Storpiata la sua immagine, vorrei arrivare alla sua età come lui” - Con una serie di post su Instagram, Thais Wiggers ha deciso di rispondere alle critiche nate dopo le prime foto che la ritraevano al fianco del suo presunto nuovo compagno. Riporta dilei.it

Thais Wiggers, il nuovo fidanzato ha 65 anni. Pioggia di critiche e lei zittisce gli hater - Dopo giorni di speculazioni, l'ex velina di Striscia la notizia ha commentato le voci sul suo possibile fidanzato con una stoccata alle polemiche nate a causa della ... Si legge su ilmattino.it

Thais Wiggers, ex velina di "Striscia la notizia" non vuole parlare di fidanzamento. Sicuramente, con il suo cavaliere, c'è sintonia, come si vede nelle immagini esclusive che trovate solo sul numero di "Diva e donna" in edicola questa settimana: risate, carezze Vai su Facebook

#thais wiggers, il nuovo fidanzato ha 65 anni. Critiche social: «Amore a prima Visa. Che carina, porta a spasso il nonno». E lei zittisce gli hater Vai su X