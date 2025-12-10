Thais Wiggers e il nuovo compagno | Sull'anulare sinistro è comparso un anello crede sempre di più nel rapporto

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thais Wiggers ha recentemente mostrato un segno evidente del suo crescente coinvolgimento con il nuovo compagno, un uomo di 65 anni. Suo anello sull'anulare sinistro suggerisce un rafforzamento del legame tra i due, che si mostrano sempre più complici e affiatati. La loro relazione sta attirando l'attenzione dei media e dei fan.

Thais Wiggers e il nuovo compagno, un uomo di 65 anni di cui al momento non si conosce l'identità, sono sempre più complici e affiatati. I due sono stati paparazzati a cena e l'ex velina indossava un anello sull'anulare sinistro. Che ci siano delle nozze in vista? "In questo legame lei crede sempre di più", dicono le indiscrezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

