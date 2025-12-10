Thailandia e Cambogia verso la guerra aperta | la tregua è ormai in frantumi e la diplomazia è in stallo totale

La tensione tra Thailandia e Cambogia si intensifica, segnando il fallimento della tregua e un progressivo esaurimento degli sforzi diplomatici. Dopo mesi di relativa calma, le nuove ostilità al confine hanno riacceso il rischio di un conflitto aperto, con violenze che mettono in crisi ogni tentativo di risoluzione pacifica.

La crisi al confine tra Thailandia e Cambogia entra in una fase ancora più delicata. La tregua negoziata soltanto pochi mesi fa da Donald Trump vacilla sotto il peso delle nuove ostilità, scoppiate con una violenza che lascia poco spazio ai tentativi di mediazione. Artiglieria, droni armati, accuse di bombardamenti su aree civili: il quadro che arriva dalla frontiera è quello di un’escalation ormai difficile da contenere. Trump, intervenendo a un comizio in Pennsylvania, ha inserito il conflitto tra i risultati della sua attività diplomatica, sostenendo di aver contribuito a “fermare” una delle otto guerre che si attribuisce. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it