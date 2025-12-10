Thailandia-Cambogia oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine Trump | Farò una telefonata per fermare la guerra
Oltre 500.000 persone sono state evacuate dopo gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, mentre Donald Trump si propone di intervenire con una telefonata per fermare i combattimenti. La fragile pace tra i due paesi, annunciata come uno dei successi della sua amministrazione, appare sempre più compromessa.
La “pace” tra Thailandia e Cambogia che Donald Trump rivendica tra i successi della propria amministrazione rischia di andare definitivamente in frantumi. Dopo gli scontri di lunedì, sono cominciate le evacuazioni di massa di cittadini thailandesi residenti nelle regioni di confine. “Oltre 400 mila persone sono state trasferite nei rifugi – ha noto è il ministero della Difesa di Bangkok-. I civili sono stati fatti evacuare in maniera massiccia a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza”. Phnom Penh, da parte sua, ha affermato che “101.229 persone sono state evacuate in rifugi sicuri e presso le case dei parenti in cinque province”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
I problemi tra Thailandia e Cambogia non sono ancora risolti
Thailandia e Cambogia firmano tregua
Thailandia e Cambogia firmano la tregua
Nuovi scontri armati tra Thailandia e Cambogia lungo il confine: decine di vittime e migliaia di sfollati ilsole24ore.com/art/nuovi-scon… Vai su X
A poche settimane dalla firma di una tregua, Thailandia e Cambogia si accusano nuovamente di aver dato inizio a una serie di scontri armati lungo il loro confine. L’aviazione thailandese ha bombardato obiettivi cambogiani dopo che un soldato di Bangkok er Vai su Facebook
Scontri Thailandia-Cambogia, 500mila evacuati. Trump: “Telefonerò per fermare guerra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontri Thailandia- Secondo tg24.sky.it
Roma, atteso il progetto definitivo del nuovo stadio: Ryan Friedkin atteso nella Capitale sololaroma.it
San Raffaele e coop, ora la Regione apre un'inchiesta ilgiornale.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it
Nuova truffa in autostrada: come ti svuotano il conto in un attimo thesocialpost.it
Thailandia-Cambogia, oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine. Trump: “Farò una telefonata per ... ilfattoquotidiano.it