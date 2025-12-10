Thailandia-Cambogia oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine Trump | Farò una telefonata per fermare la guerra

Oltre 500.000 persone sono state evacuate dopo gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, mentre Donald Trump si propone di intervenire con una telefonata per fermare i combattimenti. La fragile pace tra i due paesi, annunciata come uno dei successi della sua amministrazione, appare sempre più compromessa.

La “pace” tra Thailandia e Cambogia che Donald Trump rivendica tra i successi della propria amministrazione rischia di andare definitivamente in frantumi. Dopo gli scontri di lunedì, sono cominciate le evacuazioni di massa di cittadini thailandesi residenti nelle regioni di confine. “Oltre 400 mila persone sono state trasferite nei rifugi – ha noto è il ministero della Difesa di Bangkok-. I civili sono stati fatti evacuare in maniera massiccia a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza”. Phnom Penh, da parte sua, ha affermato che “101.229 persone sono state evacuate in rifugi sicuri e presso le case dei parenti in cinque province”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it