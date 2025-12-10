Testa a testa per il ’titolo’ Spal e Mezzolara rush d’inverno

Dopo 16 turni di campionato, Spal e Mezzolara si contendono il vertice della classifica, entrambe a quota 33 punti. La lotta per il titolo si fa sempre più intensa, con le due squadre protagoniste di un testa a testa appassionante che promette grandi emozioni nelle prossime giornate.

Dopo 16 giornate di campionato, Spal e Mezzolara continuano a comandare la classifica a braccetto a quota 33 punti. Chiaramente è presto per dire se il testa a testa continuerà a lungo anche nel ritorno, però è senz’altro curioso annotare che la scorsa stagione in entrambi i gironi regionali di Eccellenza la promozione diretta è stata decisa attraverso lo spareggio. Nel girone A la Correggese l’ha spuntata sul Nibbiano Valditone, nel B il Tropical Coriano ha avuto la meglio sul Mezzolara. E tutti due i casi la terza della classe ha chiuso la regular season a -2 dalla vetta (Vianese nel girone A, Pietracuta nel girone B), quindi si è trattato a tutti gli effetti di una lotta serrata fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

