Test Medicina oggi il secondo appello per il semestre filtro | quando escono i risultati

Oggi si svolge il secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina, un passaggio fondamentale per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La giornata rappresenta un momento cruciale per gli studenti che devono superare questa prova per poter proseguire nel percorso accademico. Ecco tutte le informazioni sui risultati e le modalità di pubblicazione.

Si terrà oggi il secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina, il superamento della quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. I risultati saranno disponibili il 23 dicembre: ecco come funziona e chi può parteciparvi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

