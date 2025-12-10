Terzo Settore il Forum toscano in assemblea | 10 anni di lavoro per comunità più giusta

Il 10 dicembre 2025, a Firenze, il Forum toscano del Terzo Settore ha riunito le sue associazioni in assemblea per riflettere su un decennio di impegno, sottolineando il ruolo fondamentale di questo settore nella promozione di una comunità più giusta e coesa nella regione.

Firenze, 10 dicembre 2025 - "Il Terzo Settore non è un pezzo accessorio del sistema, ma uno dei pilastri della coesione sociale della Toscana. E' il principio che abbiamo cercato non solo di portare avanti ma di incarnare negli ultimi dieci anni, un periodo di lavoro intenso e difficile che ha visto la Riforma nazionale del Codice del Terzo Settore, la nascita della legge regionale 652020, la tempesta del Covid e una Toscana in profonda trasformazione: demografica, sociale, economica". A dirlo è Gianluca Mengozzi, portavoce del Forum Terzo Settore Toscana, che domani 11 dicembre concluderà il proprio mandato nel corso dell'assemblea in programma alla sede Arci di piazza dei Ciompi a Firenze.