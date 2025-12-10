Terzo Settore il Forum toscano in assemblea | 10 anni di lavoro per comunità più giusta
Il 10 dicembre 2025, a Firenze, il Forum toscano del Terzo Settore ha riunito le sue associazioni in assemblea per riflettere su un decennio di impegno, sottolineando il ruolo fondamentale di questo settore nella promozione di una comunità più giusta e coesa nella regione.
Firenze, 10 dicembre 2025 - “Il Terzo Settore non è un pezzo accessorio del sistema, ma uno dei pilastri della coesione sociale della Toscana. E’ il principio che abbiamo cercato non solo di portare avanti ma di incarnare negli ultimi dieci anni, un periodo di lavoro intenso e difficile che ha visto la Riforma nazionale del Codice del Terzo Settore, la nascita della legge regionale 652020, la tempesta del Covid e una Toscana in profonda trasformazione: demografica, sociale, economica”. A dirlo è Gianluca Mengozzi, portavoce del Forum Terzo Settore Toscana, che domani 11 dicembre concluderà il proprio mandato nel corso dell’assemblea in programma alla sede Arci di piazza dei Ciompi a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Terzo Settore, il Forum toscano in assemblea: “Dieci anni di lavoro per una comunità più giusta, ora si apre nuova stagione” - Domani 11 dicembre appuntamento al circolo Arci di piazza dei Ciompi a Firenze: termina il mandato del portavoce Gianluca Mengozzi, saranno eletti il suo successore e il nuovo coordinamento regionale ... Riporta maremmanews.it
Forum Terzo Settore, Brescia - facebook.com Vai su Facebook
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it