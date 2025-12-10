Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
L’uomo che aveva aggredito Ariana Grande sul red carpet di “Wicked:For Good” è stato cacciato dal concerto di ... metropolitanmagazine
Musica e teatro alle Fornaci di Terranuova lanazione.it
Juve Pafos Primavera Youth League 1-0 LIVE: Tiozzo porta in vantaggio i bianconeri juventusnews24.com
Giovanni Senese, la pizza napoletana che unisce memoria e futuro sbircialanotizia.it
Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato lortica.it
Mattarella visita la sezione femminile di Rebibbia: “In alcune carceri condizioni inaccettabili. Qui ... ilfattoquotidiano.it
Innovazione, formazione e sostenibilità: l’assemblea di fine anno traccia il futuro di Confartigianato
Si è svolta l’assemblea dei delegati di fine anno di Confartigianato Cesenate, “un momento di conf... ► cesenatoday.it
La nuova pista ciclabile in via Geraci, Fratelli d'Italia: "E' una follia"
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbo... ► messinatoday.it
Stefano Arienti, uno dei più importanti artisti italiani contemporanei
MANTOVA – Stefano Arienti (Asola, Mantova, 1961) è uno dei più importanti e riconosciuti artisti it... ► lopinionista.it
I carabinieri consegnano borse rubate del valore di 400mila euro a Valentino Louis Vuitton. Quattro gli arresti, 10 gli indagati
“Ringraziamo per tutto il lavoro d'indagine che è stato fatto. Questo ci conforta un po' rispetto ... ► romatoday.it
Reggello si prepara al “Babbobike”
Firenze, 10 dicembre 2025 – Reggello si prepara ad accogliere, domenica 14 dicembre, la dodicesima ... ► sport.quotidiano.net
Scoperta nuova area archeologica ad Afragola
La storia continua imperterrita a riaffiorare dalle fondamenta del nostro passato. Ma puntualmente... ► napolitoday.it
Il Pagante accende la stagione invernale al SuperG di Cortina e presenta il nuovo brano: “Milano Cortina apre un nuovo capitolo. È il nostro inno d’inverno”
A pochi mesi dall’uscita di FOMO e dopo il successo al Carroponte, Il Pagante torna ad accendere l’... ► superguidatv.it
San Giovanni. A Dario Argento il Premio Melani
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, tra i più acclamati registi italiani nel panorama in... ► lanazione.it
Capodanno in piazza Cavalli con Mr Rain e Radio 105: «Una festa per tutti»
Spettacolo teatrale al Municipale e tanta musica in piazza Cavalli. Saranno questi gli eventi che ... ► ilpiacenza.it
Al sicurezza al centro del Consiglio comunale, il sindaco Sacchetti: "Raddoppiati i servizi serali"
Il Consiglio comunale di Santarcangelo, interamente dedicato alla sicurezza, di mercoledì si è ape... ► riminitoday.it
Piste da sci vicino a Novara: informazioni e prezzi della stagione 2025/2026
La neve ancora non è abbondante, ma molti comprensori sciistici hanno già aperto, almeno parzialme... ► novaratoday.it
“Rocio Muñoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto”, scoppia la bomba
“Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano De Martino e Rocio si amano in seg... ► metropolitanmagazine
Le Skifidol Brainrot diventano un videogioco ufficiale su Roblox
Le Skifidol Italian Brainrot, carte da gioco e collezione adorate dalla Gen Z, escono dagli album p... ► sbircialanotizia.it
Operai maltrattati e minacciati per pochi euro: arrestato imprenditore agricolo e la sua banda
Decine di lavoratori, prevalentemente di origine indiana e irregolari sul territorio nazionale, ve... ► napolitoday.it
Refrigera 2025, la fiera che raffredda il futuro del settore
Refrigera 2025 ha chiuso i battenti a Bologna lasciando dietro di sé tre giorni densi di incontri, ... ► sbircialanotizia.it
L'arte del Presepe come tradizione familiare: la storia e l'eredità della famiglia Egidi di Perugia
A Perugia, nel cuore dell’Umbria, esiste una tradizione natalizia che è molto più di una semplice ... ► perugiatoday.it
Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello
È morta la scrittrice britannica Sophie Kinsella. Aveva 55 anni. La famiglia ne ha dato notizia con... ► liberoquotidiano.it
Università di Perugia, dottorato honoris causa al premio Nobel Roger Bruce Myerson
L'Università di Perugia conferisce il Dottorato honoris causa in Economia – Istituzioni, Imprese e... ► perugiatoday.it
Montagna, Valbonesi (Pd): "Dal Governo nessun sostegno reale e una legge da correggere"
“Fratelli d’Italia arriva oggi a scoprire l’esistenza dei borghi dell’Emilia-Romagna e presenta un... ► forlitoday.it
Tregua di Natale. Zelensky tenta la (difficile) sintesi tra Usa e Ue
Nell’immaginario collettivo il termine “tregua di Natale” si riferisce alla spontanea sospensione d... ► formiche.net
Templari in difesa della cappella di Termini: "Basta ladri e sbandati"
«Siamo costretti a chiudere la chiesa quando non è possibile la sorveglianza a causa del degrado e ... ► iltempo.it
A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni
Quinto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di p... ► chietitoday.it
“Sono ostaggio dei miei vicini, abbiamo iniziato a fare sesso estremo insieme per gioco ma ora mi bussano ogni volta che sono annoiati o eccitati”: una lettrice racconta il suo triangolo sessuale al Daily Star
Ogni giorno la rubrica di consigli del Daily Star, firmata da Jane O’Gorman, riceve lettere che rac... ► ilfattoquotidiano.it
Trasporti, Alis e Anita insieme per sviluppo logistica merci su strada
Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Unire le forze per promuovere insieme lo sviluppo dell'autotrasporto ... ► iltempo.it
Benfica Napoli su Prime Video è GRATIS: come vederla in streaming
Tra le partite di oggi nella sesta giornata della Champions League 2025-26 spicca il match Benfica-... ► calcionews24.com
Giovedì all’Institut français Napoli presentazione del prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026
Napoli – Giovedì 11 dicembre 2025, ore 17, all’Institut français Napoli (via Francesco Crispi 86, P... ► teleclubitalia.it
Il 13 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana
Firenze, 10 dicembre 2025 - Saranno più di 300 gli eventi inseriti nell'ambito della Notte Rossa di ... ► lanazione.it
Infortunio Calhanoglu, Chivu valuta le soluzioni a centrocampo dopo il ko del turco
di Redazione Inter News 24Infortunio Calhanoglu, il tecnico rumeno deve ridisegnare la mediana: ball... ► internews24.com
Inaugurata la sala dell'Inno di Mameli: una stanza immersiva dedicata al canto degli italiani
È stata inaugurata mercoledì 10 dicembre, al Museo del Risorgimento di Genova, la “Sala dell’Inno”... ► genovatoday.it
Incendio simulato su un peschereccio: esercitazione antincendio al porto
Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre si è svolta al porto di Santa Margherita Ligure una compl... ► genovatoday.it
L'Anci: "Migliorano le entrate della Regione ma crescono i Comuni in dissesto, un paradosso"
Aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, diminuiscono i fondi per i Comuni; miglioran... ► palermotoday.it
Ecolan inaugura il nuovo impianto per il trattamento dell'organico
Sarà inaugurato domani, giovedì 11 dicembre, il nuovo impianto EcoLan dedicato alla Forsu, una inf... ► chietitoday.it
Neonata morta sulla A5, identificato il furgone pirata
È stato identificato dagli inquirenti, attraverso telecamere e testimonianze, il van pirata che ha ... ► lettera43.it
Kitty Spencer ha catturato l’attenzione con un look che unisce eleganza classica e atmosfera festiva, firmato Dolce&Gabbana.
In occasione del Centrepoint Christmas Carol Service, Kitty Spencer ha catturato l’attenzione con u... ► amica.it
Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto
L’Archivio di Stato di Chieti organizza, per giovedì 18 dicembre, un pomeriggio conviviale, aperto... ► chietitoday.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi
In una sera di dicembre, a San Giovanni a Teduccio, la musica di ragazzi e ragazze trasformerà una ... ► sbircialanotizia.it
Monte Pellegrino, rinasce la storica Panoramica: al via i lavori di consolidamento su via Monte Ercta
Completato l'iter burocratico per dare il via ai lavori di messa in sicurezza di alcune pareti roc... ► palermotoday.it
Ubriaco molesto scatena il caos in un centro scommesse
Nella tarda serata del 9 dicembre i carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti in mo... ► ilpiacenza.it
Sophie Kinsella, i suoi 10 libri più famosi oltre I Love Shopping
La morte di Sophie Kinsella, autrice britannica che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, scuote... ► lettera43.it
Maxi discarica abusiva di acciaio sotto terra, 900 mila tonnellate di scorie: c'è un indagato di Parma
C'è anche una persona residente a Parma tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Reggio Em... ► parmatoday.it
Rievocato lo scioglimento del voto alla Madonna di Loreto
Al santuario della Madonna di Loreto a Oregina si è ripetuta la tradizionale cerimonia dello Sciog... ► genovatoday.it
Addio a Sergio Flamigni, tanti messaggi di cordoglio. Schlein (Pd): "Una vita dedicata alla ricerca della verità"
Dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, al governatore dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. Da... ► forlitoday.it
Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme: l’indiscrezione
Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino sarebbero una coppia. L’indiscrezione arriva dal settimana... ► panorama.it
Quando il Natale pesa di più: anziani soli e comunità che li accolgono
In Italia, il clima ovattato del Natale, fatto di luci e tavole imbandite, convive sempre più spess... ► sbircialanotizia.it
Radical storage, deposito bagagli intelligente fa parte dell’esperienza di viaggio
(Adnkronos) – Un 2025 da record per Radical storage, la piattaforma che consente a chi viaggia di tr... ► periodicodaily.com
Mkhitaryan reagisce al rigore concesso al Liverpool: «Non siamo affatto contenti di questa decisione»
di Redazione Inter News 24Mkhitaryan analizza l’episodio contestato di San Siro e sottolinea come de... ► internews24.com
Sanità, indagine Fonsad: ‘digitale in ritardo, operatori favorevoli ma senza formazione e strumenti’
(Adnkronos) – In Italia è in atto una rivoluzione sanitaria nel campo della digitalizzazione che fa... ► webmagazine24.it
Casa Vivienda Sta Caterina, un appartamento contemporaneo nel cuore gotico di Barcellona
Per riscaldare la stagione fredda vi presentiamo la ristrutturazione di una casa nel cuore più aute... ► dilei.it
Omicidio Boiocchi, i mandanti Beretta e Ferdico offrono 150mila euro alla moglie del capo ultrà assassinato
Il commando che il 29 ottobre 2022 ha assassinato il capo ultrà interista Vittorio Boiocchi ha avan... ► fanpage.it
Accesso a Medicina, in 818 si giocano la seconda chance nella "bestia nera" di fisica
Seconda prova per gli aspiranti medici nell'ambito del cosiddetto “semestre filtro”, la novità int... ► ferraratoday.it
The Teacher, il film sulla Cisgiordania prima dell’ottobre 2023
Nella Palestina di rocce bianche e ulivi, di case demolite e tensione quotidiana, si sviluppa The T... ► panorama.it
Parcheggi, l’assessore Robotti smentisce le opposizioni: "Nessun aumento delle tariffe"
L’assessore alla mobilità Emilio Robotti, interviene dopo le dichiarazioni diffuse dai gruppi di o... ► genovatoday.it
Alberto Angela diventa un personaggio di Topolino: eccolo in versione papero
Alberto Angela si trasforma in un 'papero' su Topolino. Proprio come nel 2018 era successo al comp... ► today.it
Terni, tasse comunali invariate per il 2026. Stefano Bandecchi: "Ridurle è impossibile con i vincoli imposti da Governo e Regione. Servono per sviluppare la città"
Tasse comunali invariate anche per il 2026. È quanto emerso dal consiglio comunale di mercoledì 10... ► ternitoday.it
Parma, tre educatrici indagate per la morte del bimbo al nido: procura valuta omissioni nella vigilanza
Tre educatrici indagate per la morte del bimbo in un asilo di Parma. Il piccolo si è sentito male n... ► fanpage.it
Donatore di sperma ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro, nati 200 bambini: «Alcuni sono già morti»
Quasi 200 bambini concepiti in 14 Paesi europei con lo sperma di un donatore portatore di una mutazi... ► leggo.it
Il pesce siluro che minaccia le specie autoctone dei nostri laghi: rimossi oltre 1200 esemplari
Il pesce siluro, nonostante qualcuno sul Lago di Como lo proponga anche nel menù, continua a rappr... ► quicomo.it
Il premio Nobel Machado: "In Venezuela c'è terrorismo di Stato"
Non usa mezzi termini Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno. ... ► ilgiornale.it
I libri cult di Sophie Kinsella: non solo ‘I love shopping’. Quei best seller che hanno fatto scuola
La scomparsa di Sophie Kinsella, una delle autrici più amate della narrativa contemporanea, ha scos... ► quotidiano.net
All'ospedale di Acireale la giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti
Informare e costruire consapevolezza sulla donazione è il fulcro dell’iniziativa promossa dal coor... ► cataniatoday.it
Non solo cucina, l’elenco dei patrimoni immateriali Unesco in Italia
Il 10 dicembre 2025 l’Unesco ha inserito la cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale im... ► lettera43.it
Mirko Felicetti: “Al cancelletto non ci sono amici: se ci si fa condizionare da un compagno di squadra, è finita”
Un inizio col botto per l’Italia dello snowboard alpino nella Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi... ► oasport.it