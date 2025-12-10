Terza intimidazione allo stesso bar società civile e istituzioni fanno fronte comune

Il ritrovamento di un terzo ordigno sul davanzale del bar Prè a Presicce Acquarica ha scatenato una immediata reazione unitaria da parte di imprenditori, istituzioni e politica salentina, evidenziando la preoccupazione e la volontà di fronte comune di fronte a questa serie di intimidazioni.

