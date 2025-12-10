Terza categoria | Sporting Forte in netta ascesa

La decima giornata del girone B di Terza categoria di Lucca e del girone unico di Massa Carrara ha regalato emozioni e sorprese. Sporting Forte si conferma in grande forma, consolidando la sua posizione in classifica e dimostrando un netto miglioramento rispetto alle partite precedenti. Ecco i dettagli e i risultati più significativi di questa giornata.

In Terza categoria si è giocata la 10ª giornata di campionato nel girone B di Lucca ed in quello unico di Massa Carrara. E stasera intanto torna la coppa provinciale lucchese, con il palio l’accesso in semifinale: c’è il derby Sporting Forte dei Marmi-Lido di Camaiore in via Versilia e poi Atletico Marginone-Stiava. In campionato lo Sporting Forte batte 4-2 l’ex capolista Pappiana grazie alla tripletta di Federico Cacioppo ed al sigillo di Giacomo Macchiarini Orlandi. Pareggio del Lido nel derby col Retignano: il 2-2 finale è frutto delle doppiette sulla sponda camaiorese del solito Michele Giovannini e su quella stazzemese di Eglomano Gurraj. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa

