Terza categoria Scontro diretto e sorpasso | Villa Palombara ok con il Pieve
Nel recupero della terza categoria, si sono disputate diverse sfide fondamentali per la classifica. Tra sorpassi e scontri diretti, Villa Palombara conquista un importante risultato contro il Pieve Girone A, mentre le altre gare offrono spunti interessanti per il proseguo della stagione. Ecco i risultati aggiornati e le principali novità del turno.
Girone A: Academy Montecchio-Valfoglia 1-2; Cesane-Torre 2-4; Gallo Football-San Silvestro rinviata al 1012; Pieve di Cagna-Villa Palombara 0-1; Piobbico 90-Montelabbate 3-1; Pol. Bottega-GabicceGradara 3-0; Schieti-Furlo 1-1; riposa: Borgo Pace. Classifica: Furlo 20; Schieti, Pol. Bottega 17; Borgo Pace, Villa Palombara 15; Cesane, Pieve di Cagna, GabicceGradara B 14; San Silvestro, Valfoglia 13; Piobbico 90 12; Montelabbate 11; Gallo Football, Academy Montecchio 6; Torre 5. Prossimo turno: Furlo-Academy Montecchio; GabicceGradara-Pieve di Cagna; Montelabbate-Schieti; San Silvestro-Piobbico 90; Torre-Borgo Pace; Valfoglia-Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
