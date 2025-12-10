Terrore e diritti | gli anni ’70 raccontati nella città delle Br
Negli anni ’70, Milano fu teatro di un’epoca segnata da violenza e paura, con al centro delle vicende il nucleo storico delle Brigate Rosse. Questo articolo ripercorre quegli anni difficili, analizzando il contesto sociale e politico, e offrendo uno sguardo sulla città che ha vissuto e subito il terrore di quel periodo.
Raccontare la violenza del terrorismo nella città che ha dato i natali al nucleo storico delle Brigate Rosse. Stasera – teatro Valli, ore 20,30 – la Fondazione Grade invita allo spettacolo ’ Anni Settanta – Terrore e Diritti ’: un racconto, attraverso parole, immagini e musica, delle drammatiche vicende di quel decennio. Mario Calabresi, Benedetta Tobagi e Sara Poma ci guideranno in un viaggio che esplora il terrorismo, le lotte politiche e le conquiste sociali, con il contributo speciale di Marco Damilano che ricorderà l’assassinio di Aldo Moro. La regia è di Bruno Fornasari con scenografie curate da Fabio Visconti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
