Terni tasse comunali invariate per il 2026 Stefano Bandecchi | Ridurle è impossibile con i vincoli imposti da Governo e Regione Servono per sviluppare la città
Le tasse comunali a Terni rimarranno invariate anche nel 2026, come deciso nel consiglio comunale del 10 dicembre. Stefano Bandecchi ha sottolineato che ridurle è impossibile a causa dei vincoli governativi e regionali, ritenendo comunque che le imposte siano necessarie per lo sviluppo della città.
Tasse comunali invariate anche per il 2026. È quanto emerso dal consiglio comunale di mercoledì 10 dicembre, che ha dedicato gran parte dei lavori al tema delle imposte approvando le delibere sulle addizionali per il prossimo anno. Nessuna rimodulazione, dunque, per Imu, Irpef e canone unico.
La maggioranza di Bandecchi si appresta a votare lo strumento finanziario. Polemiche sulle imposte al massimo #terni #tasse #imposte #bilancio #dicembre #PD #FDI - facebook.com Vai su Facebook
Terni, Irpef e Imu al massimo. Bandecchi: «Non possiamo tagliare. Città va aiutata a riemergere dal fango» - Lunga discussione mercoledì mattina in consiglio comunale riguardo le addizionali comunali Irpef e Imu per l’esercizio 2026. umbria24.it scrive
