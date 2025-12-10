Ternana-Union Brescia quarti di finale Coppa Italia Serie C 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Ternana e Union Brescia si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2025/2026, una sfida che promette emozioni e spettacolo. Le due squadre, motivate a raggiungere obiettivi importanti, si preparano a dare il massimo in questa gara decisiva, con l’obiettivo di avanzare verso le semifinali e scrivere una pagina significativa nel torneo.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C 20252026. Gli umbri puntano ad una storica semifinale, mentre le Rondinelle cercano il riscatto dalle delusioni del campionato. Ternana-Union Brescia si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Liberati. TERNANA-UNION BRESCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver superato il Giugliano negli ottavi di finale, gli umbri dovranno vedersela contro la terza in classifica del girone A di Serie C, puntando ad ottenere una storica semifinale, dato che l’anno scorsa non sono riusciti ad andare oltre il primo turno. Le Rondinelle stanno vivendo un periodo negativo in campionato, dove non riesce a vincere da cinque turni e puntano ad un cambio di passo proprio nel trofeo nazionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

