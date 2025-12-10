Ternana-Union Brescia le formazioni UFFICIALI del match | Garetto dal primo minuto

Le formazioni ufficiali di Ternana-Union Brescia sono state annunciate in vista del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma al Liberati alle ore 18. Garetto partirà titolare nella squadra ospite, mentre le altre scelte tattiche sono state confermate. Ecco le formazioni ufficiali del confronto.

Le formazioni di Ternana-Union Brescia scendono in campo al Liberati (ore 18) nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico Fabio Liverani ha preservato D'Alterio, Donati e Ferrante che non sono stati convocati. Chance per Liam Kerrigan in attesa di essere reinserito in.