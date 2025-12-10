Ternana-Union Brescia 4-1 grande prova dei rossoverdi | qualificazione in semifinale di Coppa Italia di Serie C
La Ternana supera l'Union Brescia con un risultato di 4-1 nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, conquistando così un prezioso passaggio alle semifinali. La squadra rossoverde ha dimostrato una grande prova di forza e determinazione, portando a casa una vittoria fondamentale nel percorso verso il titolo.
La Ternana batte 4-1 l'Union Brescia nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, ottenendo l'importante qualificazione alle semifinali della competizione. Rossoverdi dominanti nel primo tempo: quando in dieci minuti trovano tre reti con Leonardi e la doppietta di Pettinari. Nella ripresa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana-Union Brescia quarti di finale Coppa Italia Serie C 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla - Zazoom Social News
Ternana-Brescia ultime dai campi e probabili formazioni | Kerrigan e Pettinari dal primo minuto - Zazoom Social News
Ternana-Union Brescia 4-1: diretta live e risultato in tempo reale - Union Brescia di Mercoledi 10 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net scrive
LIVE – COPPA ITALIA, TERNANA-UNION BRESCIA 3-0, palo di Bianay - Union Brescia gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Come scrive ternananews.it
Union Brescia, ecco chi andrà in panchina contro la Ternana dopo l'esonero di Diana https://tinyurl.com/3vamrkum - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Union Brescia, Liverani: «Partita secca che va giocata con intelligenza» Vai su X