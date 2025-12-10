Ternana-Union Brescia 4-1 Fabio Liverani | Alleno un gruppo fantastico Queste prestazioni non mi sorprendono

La Ternana conquista una convincente vittoria per 4-1 contro l'Union Brescia nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. L’allenatore Fabio Liverani ha commentato con entusiasmo, sottolineando l'ottimo lavoro del suo gruppo e l'importanza di affrontare ogni match con attenzione e serietà.

Le parole dell'allenatore della Ternana Fabio Liverani dopo la bella vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C contro l'Union Brescia:“Cerchiamo di fare ogni partita con attenzione e serietà, sfruttando il grande gruppo che alleno. In Coppa Italia stiamo avendo grandi risposte. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

