Terna al via l’iter autorizzativo per l’ammodernamento della Rete Elettrica nell’area Sud di Salerno

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato l’iter autorizzativo per l’ammodernamento della rete elettrica nell’area sud di Salerno. In risposta, Terna ha pubblicato un avviso con le particelle catastali delle aree interessate dall’intervento, segnando un passo importante verso l’aggiornamento della rete elettrica locale.

A seguito dell'avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'iter autorizzativo per il progetto di ammodernamento della rete elettrica nell'area sud di Salerno, Terna pubblica l'avviso con le particelle catastali delle aree interessate dall'intervento. L'opera, per la quale la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà 80 milioni di euro, consentirà di incrementare l'adeguatezza della rete e migliorare la qualità del servizio elettrico locale, assicurando maggiore efficienza nella trasmissione dell'energia in un'area oggi servita da elettrodotti risalenti agli anni '60.

