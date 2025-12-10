Terme e wellness Mettersi in forma grazie alla natura
Scopri come le terme e il wellness in Trentino offrono un’oasi di relax e benessere, anche durante l’inverno. Tra montagne innevate e piste da sci, i centri benessere locali propongono piscine riscaldate, bagni di vapore e trattamenti naturali, ideali per rigenerarsi e mantenersi in forma lontano dallo stress quotidiano.
In Trentino la vacanza è sulla neve, con gli sci ai piedi, ma anche a bordo pista lontano dagli impegni quotidiani e dallo stress, nei centri benessere che offrono anche d’inverno piscine riscaldate, bagni di vapore e idromassaggi, ideali per la remise en forme, a cui aggiungere i più svariati trattamenti a base di prodotti naturali. L’acqua, in tutte le sue forme – neve, sorgente, fonte termale – è principio base del benessere in ogni stagione. Sono quattro gli stabilimenti termali aperti anche in inverno: ognuno con caratteristiche differenti delle proprie acque e specializzato nella cura di patologie specifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
De Montel Terme Milano premiate per wellness design e innovazione
Dal 18 dicembre riapre il nostro mondo di benessere! L’inverno alle Terme di Pejo è ufficialmente iniziato ? Acque termali, trattamenti, piscina, area wellness e palestra ti aspettano per accompagnarti nelle giornate più fredde con calore, cura e bellezza. - facebook.com Vai su Facebook
Terme e wellness. Mettersi in forma grazie alla natura - it/), dal 18 dicembre al 6 aprile, si potrà vivere un’immersione di benessere che prevede tanti trattamenti, come la sauna alpina al profumo di cirmolo oppure il ... Lo riporta msn.com
