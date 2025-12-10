Teotino | Saelemaekers ha una costanza di rendimento importante Pavlovic? Giocatore forte

Gianfranco Teotino analizza le prestazioni di Saelemaekers, sottolineando la sua costanza, e apprezza le qualità di Pavlovic, definendolo un giocatore forte. Le sue parole arrivano ai microfoni di Sky Sport, offrendo uno sguardo approfondito sui due calciatori del Milan.

Teotino: "Pavlovic è forte, con le sue sgroppate crea confusione alle difese avversarie" - Gianfranco Teotino, storico direttore e giornalista è intervenuto così sul momento del Milan e di alcuni suoi giocatori. milannews.it scrive