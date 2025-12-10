Teotino | Saelemaekers ha una costanza di rendimento importante Pavlovic? Giocatore forte
Gianfranco Teotino analizza le prestazioni di Saelemaekers, sottolineando la sua costanza, e apprezza le qualità di Pavlovic, definendolo un giocatore forte. Le sue parole arrivano ai microfoni di Sky Sport, offrendo uno sguardo approfondito sui due calciatori del Milan.
Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport su Saelemaekers e Pavlovic del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Teotino: "Pavlovic è forte, con le sue sgroppate crea confusione alle difese avversarie" - Gianfranco Teotino, storico direttore e giornalista è intervenuto così sul momento del Milan e di alcuni suoi giocatori. milannews.it scrive
Basket: Jakimovski da urlo, Trento sbanca Bourg-en-Bresse e firma il grande colpo in EuroCup oasport.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 davidemaggio.it
Chiariello: “Ho visto un Milan in crescita. Scudetto? Duello Napoli contro Milano” pianetamilan.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? movieplayer.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Intervista esclusiva all’eurodeputata Nikola Bartušek: troppi scandali ai vertici UE e troppi atteggiamenti ... api.follow.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 davidemaggio.it
Chiariello: “Ho visto un Milan in crescita. Scudetto? Duello Napoli contro Milano” pianetamilan.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? movieplayer.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Intervista esclusiva all’eurodeputata Nikola Bartušek: troppi scandali ai vertici UE e troppi atteggiamenti ... api.follow.it