Teotino | Saelemaekers ha una costanza di rendimento importante Pavlovic? Giocatore forte

Gianfranco Teotino analizza le prestazioni di Saelemaekers, sottolineando la sua costanza, e apprezza le qualità di Pavlovic, definendolo un giocatore forte. Le sue parole arrivano ai microfoni di Sky Sport, offrendo uno sguardo approfondito sui due calciatori del Milan.

Teotino: "Pavlovic è forte, con le sue sgroppate crea confusione alle difese avversarie"