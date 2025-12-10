Tensione nei cieli asiatici L’ultimo allarme su Mosca e Pechino

La regione dell’Indo-Pacifico si trova nuovamente al centro di tensioni militari, con Giappone e Corea del Sud che hanno schierato i propri caccia in risposta a un pattugliamento congiunto di bombardieri cinesi e russi. L’episodio ha accentuato le preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza nella zona, segnando un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche tra le potenze coinvolte.

Nelle scorse ore la tensione nei cieli dell’Indo-Pacifico è salita alle stelle, quando Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare i propri caccia martedì in risposta a un nuovo pattugliamento aereo congiunto di bombardieri cinesi e russi su aree di mare vicine ai due Paesi. Il ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che lunedì 8 dicembre due bombardieri russi Tu-95 Bear sono partiti dal Mar del Giappone e hanno sorvolato il Mar Cinese Orientale, per poi congiungersi con due bombardieri cinesi della serie H-6 nei pressi di Okinawa. Da lì, la formazione ha proseguito verso il Pacifico al largo di Shikoku, prima di ripercorrere la stessa rotta verso nord. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tensione nei cieli asiatici. L’ultimo allarme su Mosca e Pechino

