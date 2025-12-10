tensione in aula a napoli per la sentenza sullo scoppio di ercolano

A Napoli si sono registrati momenti di tensione in tribunale a seguito della lettura della sentenza relativa allo scoppio della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio di Ercolano, avvenuto il 18 dicembre 2024. L’udienza ha suscitato forti emozioni tra presenti e osservatori, segnando un momento cruciale nel processo legato a questa tragedia.

NAPOLI, 10 dicembre 2025 – Momenti di forte tensione si sono verificati nel tribunale di Napoli dopo la lettura della sentenza per lo scoppio della fabbrica abusiva di fuochi d’artificio di Ercolano, avvenuto il 18 dicembre 2024. Urla, arredi ribaltati e un tentativo di avvicinarsi ai giudici sono stati bloccati dalle forze di polizia. L’esplosione provocò la morte delle gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni, e del 18enne Samuel Tafciu. Il gup ha condannato i datori di lavoro a 17 anni e 6 mesi di reclusione e il fornitore della polvere da sparo a 4 anni. Al termine dell’udienza, i familiari delle vittime hanno contestato la decisione del tribunale, definendo la pena «non giustizia» e gridando: «Diciassette anni di carcere per tre morti non sono giustizia». 🔗 Leggi su Primacampania.it