Tennistavolo | Moregard e Lebrun sorridono dopo la prima giornata delle Finals

Dopo la Mixed Team World Cup, la volata finale della stagione 2025 del tennistavolo si è spostata a Hong Kong, dove sono in corso di svolgimento le WTT Finals. Ecco come sono andate le cose nella prima giornata del torneo. Singolare maschile Esultano per l’avanzamento ai quarti di finale lo svedese Truls Moregard e il francese Alexis Lebrun: i due hanno rispettivamente avuto la meglio sul danese Anders Lind (4-1) e sul tedesco Dang Qiu (4-1). Passaggio soffertissimo per la testa di serie numero 1, il cinese Chuqin che si è imposto 4-3 (11-9 al settimo) sul giapponese Sora Matsushima. Avanzamento in tabellone anche per l’atleta di Taipei Lin Yun-Ju, che ha sconfitto il tedesco Benedikt Duda (4-2). 🔗 Leggi su Oasport.it