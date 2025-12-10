Tecnologia debutta Qolossus 2.0 | primo quantum computer fotonico italiano

È stato presentato ufficialmente Qolossus 2.0, il primo quantum computer fotonico modulare italiano. Questa innovativa tecnologia utilizza le proprietà dei quanti di luce per offrire nuove potenzialità nel campo dell'informatica quantistica, rappresentando un'importante conquista nel panorama tecnologico nazionale.

E' stato presentato ufficialmente Qolossus 2.0, il primo quantum computer fotonico italiano modulare, un'innovativa tipologia di computer quantistico che sfrutta le proprieta' dei quanti di luce. Il sistema e' stato sviluppato nell'ambito dell' iniziativa PNRR ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing sotto il coordinamento dell 'Universita' Sapienza di Roma, presso il Quantum Lab guidato da Fabio Sciarrino, con i contributi del gruppo di ricerca di Roberto Osellame, dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano e del gruppo di ricerca di Daniele Bajoni dell'Universita' di Pavia.