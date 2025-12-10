Tecnologia debutta Qolossus 2.0 | primo quantum computer fotonico italiano
È stato presentato ufficialmente Qolossus 2.0, il primo quantum computer fotonico modulare italiano. Questa innovativa tecnologia utilizza le proprietà dei quanti di luce per offrire nuove potenzialità nel campo dell'informatica quantistica, rappresentando un'importante conquista nel panorama tecnologico nazionale.
E’ stato presentato ufficialmente Qolossus 2.0, il primo quantum computer fotonico italiano modulare, un’innovativa tipologia di computer quantistico che sfrutta le proprieta’ dei quanti di luce. Il sistema e’ stato sviluppato nell’ambito dell’ iniziativa PNRR ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing sotto il coordinamento dell ‘Universita’ Sapienza di Roma, presso il Quantum Lab guidato da Fabio Sciarrino, con i contributi del gruppo di ricerca di Roberto Osellame, dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano e del gruppo di ricerca di Daniele Bajoni dell’Universita’ di Pavia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
ATTREZZATURE E ARREDI HORECA - Napala debutta con successo internazionale grazie alla tecnologia antiaderente e alla partnership con il Maestro Pizzaiolo Francesco Di Ceglie #horeca #foodservice #pizzeria horecanews.it/un-nuovo-stand… Vai su X
La Leapmotor B10 debutta con un design moderno, tecnologia avanzata e una filosofia di guida completamente rinnovata. Un modello pensato per chi vuole vivere l’elettrico senza compromessi: autonomia elevata, comfort premium e soluzioni intelligenti per Vai su Facebook
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it