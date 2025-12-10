Teatro Vertigo sabato 13 dicembre spettacolo per i 50 anni di carriera di Marco Conte

Sabato 13 dicembre, dalle 21, Marco Conte festeggerà i 50 anni di carriera tra teatro, cabaret, cinema, serie, televisione e docenza di recitazione con uno spettacolo ricco di sorprese al Vertigo. "Voglio festeggiare sul palco del Vertigo – afferma Marco Conte -, dal 2018 intitolato ad Enzina.

