Teatro Vertigo sabato 13 dicembre spettacolo per i 50 anni di carriera di Marco Conte
Sabato 13 dicembre, il Teatro Vertigo ospiterà uno spettacolo speciale per celebrare i 50 anni di carriera di Marco Conte. Un evento che ripercorrerà il suo percorso tra teatro, cabaret, cinema e televisione, offrendo al pubblico un appuntamento ricco di sorprese e emozioni. Un'occasione unica per rendere omaggio a un artista poliedrico e di lunga esperienza.
Sabato 13 dicembre, dalle 21, Marco Conte festeggerà i 50 anni di carriera tra teatro, cabaret, cinema, serie, televisione e docenza di recitazione con uno spettacolo ricco di sorprese al Vertigo. “Voglio festeggiare sul palco del Vertigo – afferma Marco Conte -, dal 2018 intitolato ad Enzina. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Teatro Vertigo, sabato 18 ottobre lo spettacolo "Appesi a un filo"
Teatro Vertigo, domenica 12 ottobre la via la nuova stagione con "Limone e caffè"
Teatro Vertigo, domenica 12 ottobre al via la nuova stagione con "Limone e caffè"
Brillante e divertente torna finalmente al Vertigo Teatro Vertigo “Appesi a un filo“. La commedia, scritta e diretta da Luca Dieci. 48 ore di confessioni, segreti svelati, rabbiose recriminazioni, grida, lacrime e risate. - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Vertigo, sabato 13 dicembre spettacolo per i 50 anni di carriera di Marco Conte - Sabato 13 dicembre, dalle 21, Marco Conte festeggerà i 50 anni di carriera tra teatro, cabaret, cinema, serie, televisione e docenza di recitazione con uno spettacolo ricco di sorprese al Vertigo. Si legge su livornotoday.it
Famiglia nel bosco, è un caso internazionale: adesso è coinvolta anche l'Australia ilgiornale.it
3 Nuovi Gialli del BarLume: Squali e Matrimoni dal 5 Gennaio digital-news.it
Irene Pivetti, confermata la condanna a 4 anni per evasione e autoriciclaggio: «Sono innocente» milano.corriere.it
Nba Emirates Cup, Orlando e New York prime semifinaliste sport.quotidiano.net
Arriva negli USA il nuovo gadget di Lidl: è l’Eau de Croissant, il profumo che sa di cornetto appena sfornato ... cultweb.it
La Promessa cambia orario e approda in prima serata: la scommessa di Mediaset lopinionista.it