Teatro urbano e sociale il Ministero finanzia anche Parma

Il Ministero della Cultura ha stanziato 500 mila euro attraverso il bando Teatro urbano e sociale, destinato a sostenere progetti che promuovono teatro, arti di strada e inclusione nei contesti urbani. L'iniziativa mira a valorizzare gli spazi pubblici e coinvolgere le comunità locali, portando arte e cultura direttamente nei quartieri delle città italiane, tra cui anche Parma.

Il Ministero della Cultura ha assegnato 500 mila euro complessivi attraverso il bando Teatro urbano e sociale, rivolto a progetti che portano teatro, arti di strada e percorsi di inclusione direttamente negli spazi pubblici e nei quartieri delle città. Tra i progetti selezionati a livello. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Vidua vidue, al Museo civico narrazione, teatro urbano e gamification per valorizzare la storia cittadina

Il MiC ha assegnato 500 mila euro nell’ambito del bando “Teatro urbano e sociale”, sostenendo realtà che promuovono teatro urbano, inclusione e partecipazione nelle comunità locali. cultura.gov.it/comunicato/284… Vai su X

Il Ministero della Cultura ha assegnato 500 mila euro nell’ambito del bando “Teatro urbano e sociale”, sostenendo realtà che promuovono teatro urbano, inclusione e partecipazione nelle comunità locali. Tra i principali beneficiari figurano istituzioni e associaz - facebook.com Vai su Facebook

Dal Mic i fondi per il teatro urbano degli artisti di strada - Il ministero della Cultura ha assegnato 500mila euro, con l'apposito bando "Teatro urbano e sociale", a favore dei soggetti che promuovono teatro urbano, sociale e festival realizzati con l'impiego es ... Lo riporta ansa.it