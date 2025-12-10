Teatro in Grotta | spettacolo ' Equilibri precari'

Il teatro in grotta torna a sorprendere con lo spettacolo 'Equilibri precari', diretto da Margherita Mignemi e interpretato dalla compagnia I DistrAttori. Un appuntamento unico che unisce arte e ambiente, offrendo un'esperienza immersiva e coinvolgente in un contesto naturale suggestivo. La rappresentazione esplora temi di fragilità e resilienza, creando un ponte tra emozioni e paesaggio.

EQUILIBRI PRECARI. Regia di Margherita Mignemi. Assistente alla regia – Letizia Pavone. Compagnia I DistrAttori. Con: Roberto – Giuseppe Di Mauro, Bernardo – Salvo Di Bella. Gianna – Annachiara D'Agata, Rita – Sara Delpopolo, Rita – Francesca Trovato, Peppe – Marco Strano. Un testo esilarante.

