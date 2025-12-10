Teatro Alla Scala di Milano il programma della stagione 2025 2026 | calendario spettacoli e biglietti
La stagione 2025/2026 del Teatro Alla Scala di Milano, inaugurata il 7 dicembre 2025 con Lady Macbeth del distretto di Mzensk di Šostakovi?, si protrarrà fino alla fine del 2026, offrendo un ricco calendario di spettacoli e rappresentazioni.
La stagione 20252026 del Teatro Alla Scala inaugurata il 7 dicembre 2025, con Lady Macbeth del distretto di Mzensk di Šostakovi?, dura fino a fine 2026. Previsto un vasto programma, tra cui Turandot, La Traviata, Faust.
Teatro Alla Scala di Milano, il programma della stagione 2025/2026: calendario, spettacoli e biglietti - La stagione 2025/2026 del Teatro Alla Scala inaugurata il 7 dicembre 2025, con Lady Macbeth del distretto di Mzensk di Šostakovic, dura fino a fine 2026
Prosegue il Programma dell'Anno Culturale Romania-Italia 2026: Straordinario Recital presso il Teatro alla Scala di Milano - In data 3 dicembre 2025, ha avuto luogo un eccezionale recital dei solisti dell'Opera Nazionale di Bucarest, tenutosi nel prestigioso Ridotto dei Palchi "Arturo Toscanini" del Teatro alla Scala di
Arte Visiva Plastica Il Teatro alla Scala, Noto come la Scala è il principale Teatro D' Opera di Milano ,Considerato tra i più prestigiosi Teatri al Mondo. Vanto Milanese. Olio su tela 60 x 90 N° 211-2021. Tecnica : Blindatura Del Colore. Titolo : Movimento in Piaz
Prima della Scala, la protesta davanti al teatro di proPal e lavoratori dello spettacolo in attesa dell'inaugurazione della stagione concertistica
